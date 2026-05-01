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01.05.2026 06:31:29
Itafos präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Itafos äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 195,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 194,8 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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