Itafos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Itafos lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 225,4 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 210,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at