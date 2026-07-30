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30.07.2026 06:31:29
Italgas Nominative Az informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Italgas Nominative Az hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,20 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,200 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde auf 662,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 937,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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