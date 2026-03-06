Italgas Nominative Az stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Italgas Nominative Az äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,660 EUR. Im letzten Jahr hatte Italgas Nominative Az einen Gewinn von 0,550 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,54 Milliarden EUR – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Italgas Nominative Az 2,48 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at