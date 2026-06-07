DEI Holdings Aktie
WKN DE: A0Q415 / ISIN: US23319E1073
|
07.06.2026 15:24:34
Italian bank BPM proposes €50bn merger with Monte dei Paschi
Planned combination of ‘equals’ is latest attempt at banking consolidation in the countryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!