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25.05.2026 12:23:06
Italian bank CDP to raise stake in payments group Nexi after CVC weighs bid
Cassa Depositi e Prestiti’s move comes as buyout firm had considered €9bn bid for Milan-listed groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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