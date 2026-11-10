Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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10.11.2026 13:33:13
Italian banks hit out at Giorgia Meloni over latest tax raid
Rome plans to raise €7bn from financial institutions during the next three years through measures including a higher corporation tax rateWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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