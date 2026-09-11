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11.09.2026 06:31:28
Italian Design Brands Az nominativa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Italian Design Brands Az nominativa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,03 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,150 EUR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Italian Design Brands Az nominativa 98,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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