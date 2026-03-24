24.03.2026 06:31:29

Italian Design Brands Az nominativa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Italian Design Brands Az nominativa hat am 21.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Italian Design Brands Az nominativa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Italian Design Brands Az nominativa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 99,9 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,660 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Italian Design Brands Az nominativa 0,670 EUR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Italian Design Brands Az nominativa mit einem Umsatz von insgesamt 320,20 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,38 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -1,29 Prozent verringert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,233 EUR und einem Umsatz von 373,00 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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