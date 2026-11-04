Italian Food Beverage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Italian Food Beverage hat am 01.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Italian Food Beverage mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,0 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at