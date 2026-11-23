Bulgari Aktie
WKN: 896275 / ISIN: IT0001119087
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23.11.2026 01:33:36
Italian jeweller and businessman Paolo Bulgari dies aged 89
In a statement to Italian media, his family remember him as "the greatest jeweller of our time".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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