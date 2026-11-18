Italian-Thai Development hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,22 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at