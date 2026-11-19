Italian-Thai Development hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,22 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 9,20 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at