Italian-Thai Development hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 9,22 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,20 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at