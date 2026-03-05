Italian-Thai Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Italian-Thai Development hat am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,06 THB. Im Vorjahresquartal waren -0,240 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Italian-Thai Development im vergangenen Quartal 10,75 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Italian-Thai Development 18,45 Milliarden THB umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,340 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Italian-Thai Development ein EPS von -1,090 THB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 70,67 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 35,88 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at