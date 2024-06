Italien führt wegen G7-Gipfel wieder Grenzkontrollen ein

ROM (dpa-AFX) - Anlässlich des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der sieben großen westlichen Industrienationen (G7) Mitte Juni in der süditalienischen Region Apulien wird an Italiens Grenzen wieder kontrolliert. Das Schengen-Abkommen zum Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen der EU-Mitgliedsstaaten wird an Italiens Grenzen vom 5. bis 18. Juni ausgesetzt, wie das italienische Innenministerium am Freitag mitteilte.

Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs sieben großer Industriestaaten. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Italien hat gegenwärtig den G7-Vorsitz. Der Gipfel findet vom 13. bis 15. Juni in einem Luxushotel im apulischen Borgo Egnazia statt./rme/DP/ngu