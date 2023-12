Italien: Industrie produziert etwas weniger

ROM (dpa-AFX) - Die italienische Industrie hat im Oktober weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten einen deutlicheren Rückgang von im Schnitt 0,4 Prozent erwartet. In den beiden Vormonaten war die Produktion noch leicht angestiegen.

Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Produktion im Oktober um 1,1 Prozent. Auch hier war ein etwas stärkerer Rückgang erwartet worden./bgf/jkr/mis