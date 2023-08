Italien: Industrieproduktion legt überraschend weiter zu

ROM (dpa-AFX) - Italiens Industrie hat sich im Juni stärker als erwartet gezeigt. Die Gesamtproduktion legte zum Vormonat um 0,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Dies ist der zweite Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Dämpfer um 0,3 Prozent erwartet.

Im Jahresvergleich war die Entwicklung auch besser als erwartet. In dieser Betrachtung sank die Herstellung kalenderbereinigt um 0,8 Prozent. Hier hatten Analysten mit einem Minus von 2,0 Prozent gerechnet.

Besonders stark fiel der Anstieg der Produktion von Transportfahrzeugen aus. Hier meldete das Statistikamt im Monatsvergleich einen Zuwachs um 13,6 Prozent. Einen überdurchschnittlich starken Anstieg gab es auch bei der Fertigung von elektrischen Geräten, wohingegen bei der Produktion von elektronischen Geräten und Computern Rückgänge verzeichnet wurden./jkr/jsl/men