Italien: Industrieproduktion sinkt stärker als erwartet

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Industrieproduktion im Oktober stärker als erwartet gefallen. Die Produktion sei um 0,3 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Produktion um 0,4 Prozent gefallen. Vor allem der Rückgang der Produktion von Investitionsgütern belastete die Gesamtproduktion.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sank die Industrieproduktion um 2,4 Prozent. Hier war ein Rückgang um 2,0 Prozent erwartet worden./jsl/bgf/jha/