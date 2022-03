Italien: Inflation auf höchstem Stand seit Euro-Einführung

ROM (dpa-AFX) - Der bereits hohe Preisauftrieb in Italien hat sich im Februar weiter verstärkt. Die nach europäischer Methode errechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen gegenüber einem Jahr zuvor um 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Einfügung des Euro. Im Vormonat hatte die Rate 5,1 Prozent betragen. Analysten hatten für Februar mit einem Anstieg auf lediglich 5,4 Prozent gerechnet.

Stärkster Preistreiber bleiben die Kosten für Energie. Aber auch die Preise für Lebensmittel und alkoholische Getränke stiegen weiter an. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Auch im Euro-Gebiet liegt die Teuerung deutlich über dem Zielwert. Die Ukraine-Krise dürfte die Entwicklungen noch verschärfen.

/bgf/jsl/stk