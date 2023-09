Italien: Inflation geht deutlich zurück

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich der Preisauftrieb im August deutlich abgeschwächt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) lagen 5,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 6,3 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 5,6 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stieg der HVPI um 0,2 Prozent. Auch dieser Anstieg war moderater als erwartet./bgf/jsl/jha/