Italien: Inflation legt etwas stärker zu als erwartet

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im Januar etwas stärker gestiegen als erwartet. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 0,8 Prozent erwartet. Im Dezember hatte die Inflation 0,5 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich gingen die Preise in Italien im Januar um 1,1 Prozent zurück. Hier war ein Rückgang von 1,2 Prozent erwartet worden.

Die Teuerung liegt in Italien merklich unter dem Niveau der Eurozone . Im Währungsraum fiel sie im Januar auf 2,8 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an.

