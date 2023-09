Italien: Inflation legt im September überraschend zu

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation im September überraschend beschleunigt. Die nach europäischer Methode errechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 5,7 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate von 5,5 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 5,3 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stieg der HVPI um 1,7 Prozent. Auch das lag über den Erwartungen./bgf/zb