28.11.2025 11:24:38

Italien: Inflation sinkt unerwartet

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im November unerwartet gefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,1 Prozent zu, was der niedrigste Stand seit Oktober 2024 ist, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am kommenden Dienstag veröffentlicht./jsl/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025
27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag stabil. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende kaum bewegt. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen