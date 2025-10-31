|
31.10.2025 11:30:38
Italien: Inflation sinkt unerwartet deutlich
ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im Oktober unerwartet deutlich gefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate bei 1,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 1,6 Prozent gerechnet. Die Inflationsrate im Oktober ist die niedrigste seit einem Jahr. Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.
Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In der Eurozone insgesamt lag die Inflationsrate laut vorläufiger Zahlen bei 2,1 Prozent./jsl/jkr/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.