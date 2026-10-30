30.10.2026 11:40:38

Italien: Inflation steigt deutlich stärker als erwartet - Drei-Jahreshoch

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflation im Oktober auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Der Anstieg war zudem deutlich stärker als erwartet. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 5,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Zuletzt war die Inflationsrate im September 2023 so hoch gewesen.

Der mit Abstand stärkste Treiber der Inflation ist Energie. Im Vormonat September hatte die Inflationsrate bereits hohe 4,2 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 4,6 Prozent gerechnet.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise um 1,2 Prozent. Hier war lediglich ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

Die italienische Inflationsrate liegt deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Eurozone. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an./jsl/jkr/mis

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