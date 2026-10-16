16.10.2026 11:59:39

Italien: Inflation steigt stärker als erwartet auf Drei-Jahreshoch

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflation im September stärker als erwartet auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 4,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Eine erste Erhebung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte erhöht. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung von 4,1 Prozent gerechnet.

Im August hatte die Jahresrate deutlich niedriger bei 3,2 Prozent gelegen. Der mit Abstand stärkste Treiber der Inflation ist Energie. Hier meldet Istat einen Preissprung von mehr als 20 Prozent im Jahresvergleich. Die Kernrate der Inflation, bei der Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, lag im September nur bei 1,6 Prozent.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im September um 2,1 Prozent zu und damit ebenfalls etwas stärker als erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Eurozone. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an./jkr/jha/

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