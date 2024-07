Italien: Inflation zieht im Juni deutlich an

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat der Preisauftrieb im Juli deutlich angezogen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) stiegen auf Jahressicht um 1,7 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte der Anstieg 0,9 Prozent betragen, nach 0,8 Prozent im Mai. Analysten hatten für Juli mit einem Plus in Höhe von 1,2 Prozent gerechnet.

Stark fiel der Preisauftrieb bei Energie aus. Die Preise für Dienstleistungen und verarbeitete Nahrungsmittel legten etwas zu. Unverarbeitete Nahrungsmittel indes wurden günstiger./la/mis