01.09.2026 12:38:38

Italien: Inflationsrate steigt im August auf 3,2 Prozent

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im August gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 3,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte die Rate bei 2,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen noch stärkeren Anstieg der Inflationsrate erwartet und im Schnitt eine Teuerung von 3,4 Prozent prognostiziert.

Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In der Eurozone insgesamt ist die Inflationsrate im August auf 3,3 Prozent gestiegen. Volkswirte erwarten, dass die EZB die Leitzinsen in der kommenden Woche anheben wird.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise in Italien um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet./jsl/jkr/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen