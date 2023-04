Italien setzt OpenAI Frist im Streit über Datenschutz bei ChatGPT

Mailand (Reuters) - Im Streit über den Datenschutz bei der KI-Software ChatGPT hat Italien dem Betreiber-Unternehmen OpenAI eine Frist gesetzt.

Bis Ende April müssten die Vorgaben erfüllt sein, erklärte die Datenschutzbehörde Garante am Mittwoch mit. Nur dann werde die Sperrung des Programms für Nutzer in Italien aufgehoben. Eine Stellungnahme der von Microsoft geförderten US-Firma lag nicht vor. Die generative Künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT hat in Politik und Wirtschaft Wellen geschlagen. Die Regierung in Rom hat die Software wegen Datenschutzbedenken für ihre Bürger gesperrt, zahlreiche Staaten prüfen Regulierungsschritte. In Deutschland lehnt das Bundesdigitalministerium ein Verbot ab.