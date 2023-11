Italien steht Streikwelle bevor - Einschränkungen erwartet

ROM (dpa-AFX) - Italien steht an diesem Freitag eine große Streikwelle bevor. Die größten italienischen Gewerkschaften haben zu einer Reihe von Arbeitsniederlegungen ausgerufen. Die Arbeitnehmervertreter wollen damit ihre Kritik an der Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem neuen Haushaltsgesetz untermauern. Sie fordern von der Regierungschefin, die seit gut einem Jahr im Amt ist, mehr Investitionen in Bereichen wie Bildung und Gesundheit.

Das Ausmaß der Streiks wird von Region zu Region variieren. In einigen Teilen des Mittelmeerlandes wird in allen Sektoren gestreikt. In anderen hingegen ausschließlich im öffentlichen Sektor, wo unter anderem Verkehr, Schulen, Post und weitere Dienstleister betroffen sein werden. Im ganzen Land ist mit teils starken Einschränkungen zu rechnen. Der Flugverkehr ist von dem Ausstand ausgenommen./rme/DP/he