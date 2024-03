Italien: Unternehmen optimistischer - Verbraucher pessimistischer

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Stimmung der Unternehmen und der Verbraucher im März auseinandergedriftet. Während das Konsumklima fiel, stieg das Unternehmensvertrauen. Die Verbraucherstimmung gab um 0,5 Punkte auf 96,5 Zähler nach, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 97,6 Punkte erwartet. Das Geschäftsklima hellte sich hingegen um 1,1 Punkte auf 97,0 Zähler auf.

Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich um ebenfalls 1,1 Zähler auf 88,6 Punkte. Der Anstieg fiel damit deutlich stärker aus als erwartet. Am Bau, unter Dienstleistern und vor allem im Einzelhandel hellte sich die Stimmung auf./la/jsl/jha/