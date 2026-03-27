Italien untersucht Marketingpraktiken bei Sephora und Benefit Cosmetics

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Die italienische Wettbewerbsbehörde ermittelt gegen die Kosmetikmarken Sephora und Benefit Cosmetics. Es gehe um mögliche Regelverstöße im Zusammenhang mit der verfrühten Nutzung von Kosmetik für Erwachsene durch Kinder und Jugendliche, wie die Behörde mitteilte.

Untersucht werde, ob die Unternehmen möglicherweise unlautere Geschäftspraktiken anwenden und den zwanghaften Kauf von Gesichtsmasken, Seren und Anti-Aging-Cremes fördern. Diese können mit einer Besessenheit von Hautpflege unter Minderjährigen in Verbindung gebracht werden, die als "Cosmeticorexia" (Kosmetikorexie) bekannt ist, hieß es weiter. Beide Firmen sind Teil des französischen Konglomerats LVMH.

Anlass der Ermittlungen sind Bedenken, dass wichtige Informationen zu den Kosmetika weggelassen oder irreführend dargestellt worden sein könnten, so die italienische Aufsichtsbehörde. Dazu gehören zum Beispiel Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, dass diese nicht für Minderjährige bestimmt sind oder an diesen getestet wurden.

"Der häufige und kombinierte Gebrauch einer breiten Palette von Kosmetika durch Minderjährige ohne adäquates Gesundheitsbewusstsein kann gesundheitsschädlich sein", teilte die Aufsichtsbehörde mit.

Die Behörde teilte mit, die Unternehmen schienen eine Marketingstrategie mit jungen "Mikro-Influencern" zu nutzen. Dabei handele es sich um Social-Media-Akteure mit kleinerem Publikum. Diese würden den Kauf von Kosmetika unter jungen Menschen fördern.

LVMH, Sephora und Benefit Cosmetics reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

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March 27, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)