Italien: Verbraucher und Produzenten weniger zuversichtlich

ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung italienischer Verbraucher und Produzenten hat sich im August eingetrübt. Die Verbraucherstimmung fiel leicht um 0,2 Punkte auf 106,5 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 106,6 Punkten gerechnet. Der Indikator für die Industrie sank deutlicher um 1,3 Punkte auf 97,8 Zähler. Auch hier wurden die Erwartungen verfehlt. Die Stimmung in der Gesamtwirtschaft trübte sich ebenfalls ein./bgf/jsl/mis