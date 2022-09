Italien verhandelt exklusiv mit Delta und Air France-KLM über ITA

Von Mauro Orru

ROM (Dow Jones)--Die Lufthansa Group und der Reedereikonzern MSC kommen mit ihrer Offerte für ITA Airways nicht zum Zug. Die italienische Regierung hat angekündigt, exklusive Verhandlungen mit Delta Air Lines und Air France-KLM über die Privatisierung der staatlichen Fluggesellschaft zu führen. Das Angebot des Konsortiums, zu dem auch die Investmentfirma Certares Management LLC gehört, sei als das am besten geeignete erachtet worden, da die Regierung in Rom die Kontrolle über ITA abgeben möchte, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit.

"Am Ende der exklusiven Verhandlungen werden verbindliche Vereinbarungen nur dann unterzeichnet, wenn das Ergebnis für die öffentlichen Anteilseigner vollkommen zufriedenstellend ist", heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Lufthansa und MSC hatten Anfang des Jahres gemeinsam Interesse an einer Mehrheitsübernahme der aus Alitalia hervorgegangenen Fluggesellschaft Italia Trasporto Aereo (ITA) bekundet. Die beiden Unternehmen hatten gehofft, dass die italienische Regierung eine Minderheitsbeteiligung an ITA Airways behalten würde.

