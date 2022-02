Italien will Verbraucher bei Energierechnung mit 5 Mrd Euro entlasten

Rom (Reuters) - Italien will den Verbrauchern mit Milliarden-Hilfen bei den gestiegenen Energiekosten entlasten.

"Die Regierung arbeitet an einer Notfallverordnung im Wert von mindestens fünf Milliarden Euro, um Familien und Unternehmen zu helfen, ihre Strom- und Gasrechnungen zu bezahlen", erklärte der Chef der mitregierenden rechten Lega-Partei Matteo Salvini am Dienstag. Die Regierung hat seit Juli 2021 rund zehn Milliarden Euro eingeplant, um die Energierechnungen für Verbraucher und Unternehmen zu senken. Salvini forderte vor kurzem eine Erhöhung des Defizits um mindestens 30 Milliarden Euro. Doch das Finanzministerium, das das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 5,6 Prozent der Wirtschaftskraft von angepeilten 9,4 Prozent 2021 senken will, hält dagegen.

Der Arbeitgeberverband Confindustria hat berechnet, dass die steigenden Energierechnungen die Industrie in diesem Jahr rund 37 Milliarden Euro kosten werden, verglichen mit 20 Milliarden Euro 2021 und nur acht Milliarden Euro im Vorkrisenjahr 2019.