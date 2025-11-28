|
Italien: Wirtschaft wächst im dritten Quartal doch leicht
ROM (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsleistung Italiens ist im dritten Quartal überraschend etwas gewachsen. In den drei Monaten bis Ende September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Rom mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit der Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,1 Prozent geschrumpft.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft um 0,6 Prozent. Hier war zunächst nur ein Anstieg um 0,4 Prozent ermittelt worden./jsl/mis
