Italienische Anleihenrenditen auf Wochensicht stark gestiegen

Die italienischen Benchmark-Renditen standen am Freitag vor dem größten Wochenanstieg seit März 2020. Nach Inflationsdaten, die zu Beginn der Woche viel höher als erwartet ausfielen, und im Vorfeld einer wichtigen EZB-Sitzung in die Höhe schnellten die Renditen nach oben.

Eine unerwartet hohe Inflationsrate in der Eurozone von 8,1 Prozent im Mai (gegenüber 7,4 Prozent im April) und ein sich weiter ausbreitender Preisdruck ließen die Anleiherenditen in dieser Woche in die Höhe schnellen, was die Argumente für umfangreiche Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank noch verstärkte.

Die 10-jährigen Benchmark-Renditen in Italien, das als einer der am höchsten verschuldeten Staaten der Union zu den größten Nutznießern der EZB-Konjunkturmaßnahmen zählt, stiegen um 41 Basispunkte und verzeichneten damit den stärksten wöchentlichen Anstieg seit März 2020, dem Höhepunkt der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Finanzmärkte.

Die 10-jährige Rendite Deutschlands, der Benchmark für den Euroraum, stieg in dieser Woche um 28 Basispunkte, der größte wöchentliche Anstieg seit März. "Bunds und BTPs (italienische Anleihen) haben Mühe, sich zu stabilisieren", sagte Michael Leister, Leiter der Zinsstrategie der Commerzbank. "Die Angst der Zentralbanken ist groß, da der unerbittliche Druck durch den (Inflations-)Pfad für die kommenden Quartale die Wachstumssorgen überwiegt."

Die Märkte beruhigten sich jedoch am Freitag, wobei der Handel wahrscheinlich gedämpft bleiben wird, da die britischen Händler einen zweiten Feiertag haben.

Am Freitag in der Früh stieg die 10-jährige Rendite in Deutschland, der Benchmark für den Euroraum, um 2 Basispunkte auf 1,25 Prozent, nachdem sie zuvor mit 1,263 Prozent einen neuen Höchststand seit 2014 erreicht hatte. Auch die Rendite der österreichischen zehnjährigen Benchmark-Anleihe ist auf Wochensicht stark gestiegen und lag zuletzt bei 1,79 Prozent.

Die 10-jährige Rendite Italiens blieb im Tagesverlauf unverändert bei 3,31 Prozent. Die Refinitiv-Preise zeigten kurzzeitig einen Anstieg der Rendite um 26 Basispunkte auf 3,56 Prozent an, während die Bewegungen in anderen Teilen der italienischen Renditekurve wesentlich moderater ausfielen. Die Preise im Tradeweb zeigten eine ähnliche Entwicklung.

Ein Händler und ein Anleger sagten, sie sähen keinen besonderen Grund für die frühere Bewegung. Der Anleger, der anonym bleiben wollte, sagte, die Bewegung sei wahrscheinlich auf die geringe Liquidität bei Baranleihen am Freitag zurückzuführen, da sich die Futures auf 10-jährige BTPs kaum bewegten.

Auch ein Feiertag in Italien am Donnerstag dürfte den Handel am Ende der Woche gedämpft haben.

Das Hauptaugenmerk lag am Freitag auf US-Arbeitsmarktdaten, die laut einer Reuters-Umfrage zeigen sollen, dass die US-Wirtschaft im Mai weitere 325.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, nach 428.000 im April. Die Daten werden veröffentlicht, nachdem die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft in den USA weitaus weniger gestiegen ist als erwartet, was darauf hindeuten könnte, dass sich die Nachfrage nach Arbeitskräften angesichts der sich verschärfenden finanziellen Bedingungen zu verlangsamen beginnt. Diese Veröffentlichung hat jedoch eine schlechte Erfolgsbilanz bei der Vorhersage der privaten Beschäftigungsdaten, die in der Veröffentlichung der Lohnsumme enthalten sind.

spo/bel