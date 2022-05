Italienische Digitalbank erzielt Rekordwachstum mit Temenos Banking Cloud

GENF--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), die Cloud-Banking-Plattform, gab bekannt, dass Flowe, die digitale Bank der Banco Mediolanum, mit 700.000 Konten in den ersten 18 Monaten seit ihrer Einführung einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Mit der offenen Plattform von Temenos für Composable Banking wächst Flowe doppelt so schnell wie sein nächster Konkurrent. In einer Woche wurden 150.000 neue Konten eröffnet, mit Spitzenwerten von 30.000 neuen Kunden pro Tag. Flowe bietet digitale Diens