Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie

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15.09.2026 18:30:40

Italienische Kartellbehörde prüft Gebot von Intesa für Monte dei Paschi

Von Mauro Orru

DOW JONES--Das 31 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot von Intesa Sanpaolo für den heimischen Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Siena ist ins Visier der Behörden geraten. Die italienische Wettbewerbsaufsicht hat nach eigenen Angaben eine Prüfung der Offerte eingeleitet. Sie untersucht damit, wie ein potenzieller Deal den Wettbewerb auf dem Banken- und dem Versicherungsmarkt des Landes beeinflussen würde.

Intesa und Monte dei Paschi reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Intesa hatte im Juni das Angebot in bar und Aktien vorlegt. Im August teilte Monte dei Paschi mit, dass die Bank Optionen prüft, um ihre Unabhängigkeit zu wahren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 12:30 ET (16:30 GMT)

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