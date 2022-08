Italienische Parlamentskammern ratifizieren Nato-Norderweiterung

ROM (dpa-AFX) - Italien hat den Beitritt Finnlands und Schwedens zur Nato ratifiziert. Der Senat stimmte am Mittwochabend als zweite Kammer des Parlaments für die Norderweiterung des Militärbündnisses, nach dem das Abgeordnetenhaus bereits Anfang der Woche votiert hatte. Das finnische Außenministerium bedankte sich am Donnerstag mit einem Tweet bei den Partnern in Rom für die Zustimmung zum Beitritt.

Die beiden nordeuropäischen Länder hatten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Anfang Juli ihre Gesuche für eine Aufnahme in die Nato eingereicht. Die Beitrittsprotokolle müssen von allen 30 bisherigen Nato-Staaten ratifziert werden. In der Nacht auf Donnerstag stimmte auch der US-Senat der Erweiterung zu./msw/DP/ngu