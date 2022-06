Italiens Industrie überrascht positiv - Produktion steigt spürbar

Rom (Reuters) - Die italienische Industrie hat einen überraschend guten Start ins zweite Quartal hingelegt.

Die Betriebe stellten im April 1,6 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistikamt Istat am Freitag mitteilte. Es war das dritte Plus in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Rückgang von 1,1 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte die Produktion in der nach Deutschland und Frankreich drittgrößten Volkswirtschaft im Euro-Raum um 4,2 Prozent und damit ebenfalls weit besser als erwartet.

Italiens Wirtschaft war im ersten Quartal nur um 0,1 Prozent gewachsen - und blieb damit nahe der Stagnation. Dies ist auf die Corona-Einschränkungen zu Jahresbeginn zurückzuführen sowie auf die Unsicherheit und die hohen Energie- und Rohstoffpreise in Folge des Ukraine-Kriegs. Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi hat im April ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 2022 von 4,7 auf 3,1 Prozent gesenkt. Die Schätzung liegt damit immer noch über denen von vielen unabhängigen Experten.

