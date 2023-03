Italiens SNAM: Wasserstoff-Trasse von Afrika bis nach Bayern geplant

Der italienische Gasnetzbetreiber SNAM, der 2016mit der deutschen Allianz Capital Partners einen 49-Prozent-Anteilan der österreichischen Pipelinegesellschaft Gas Connect Austria(GCA) übernommen hat, will Österreich und Deutschland spätestens bis2030 mit grünem Wasserstoff aus Nordafrika versorgen.

Die Trasse "South H2 Corridor", die durch ein Konsortium aus fünf Firmen betrieben wird, soll von Tunesien und Algerien über Italien und Österreich bis nach Bayern verlaufen.

SNAM hat das Projekt auf einer Wasserstoffkonferenz in München präsentiert, wie die Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 ore" am Freitag berichtete. Für den Transport will SNAM auf einen Großteil des bestehenden Erdgas-Pipelinenetzes zurückgreifen. Investitionen von rund vier Milliarden Euro seien nötig, um das gesamte Wasserstoffsystem aufzubauen, teilte der Konzern mit.

Über die Verbindung könnte Italien pro Jahr 4,4 Megatonnen Wasserstoff aus Nordafrika importieren. 1,7 Megatonnen davon sind laut dem Unternehmen für den Export nach Österreich und Deutschland bestimmt. Damit würde der geplante Korridor einen großen Teil des europäischen Bedarfs abdecken. Für das Jahr 2030 hat sich die EU-Kommission zum Ziel gesetzt, rund zehn Megatonnen grünen Wasserstoff einzuführen.

Neben SNAM gehören zu dem Konsortium die Bayerngas-Tochter Bayernets, die Trans Austria Gasleitung (TAG) und das Unternehmen Sea Corridor, ein Joint Venture zwischen SNAM und dem italienischen Energieversorger Eni, das für die Pipeline zwischen Italien und Algerien verantwortlich ist. Dazu kommt noch die Gas Connect Austria, an der wiederum SNAM und die Allianz beteiligt sind.

Das Projekt wird von den Regierungen in Italien, Österreich und Deutschland unterstützt, berichtete SNAM. Algerien und Tunesien stehen als Produzenten ebenso hinter der Initiative. Auch Energieproduzenten und Wasserstoffabnehmer sind bereits dabei.

SNAM hatte 2016 zusammen mit Allianz Capital Partners das 49-prozentige GCA-Paket um 601 Mio. Euro erworben. Die Gas Connect Austria betreibt ein über 900 km langes Erdgas-Hochdruckleitungsnetz in Österreich. SNAM ist in Österreich mit 84,47 Prozent Mehrheitseigentümer der Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), 15,53 Prozent gehören der GCA. Die TAG ist eine der wichtigsten Transportleitungen für die Erdgasversorgung Österreichs, Italiens, Sloweniens und Kroatiens.

