Italiens Staatschef ruft Obersten Verteidigungsrat zusammen

ROM (dpa-AFX) - Italiens Staatsoberhaupt Sergio Mattarella hat angesichts des Konflikts in der Ukraine den Obersten Verteidigungsrat für Donnerstagnachmittag einberufen. Das teilte sein Amtssitz via Twitter mit. Das Gremium besteht unter anderem aus ihm, Regierungschef Mario Draghi und weiteren Ministern. Mattarella ist laut Verfassung Oberbefehlshaber der Streitkräfte, er kann jedoch nicht im Parlament über ihren Einsatz mitentscheiden. Der Verteidigungsrat ist für ihn deshalb die Möglichkeit, sich mit der Regierung über die Sicherheits- und Verteidigungsfragen Italiens auszutauschen. Am Freitag will Draghi nach Angaben seines Amtssitzes die Vertreter des Parlaments über die Lage informieren. Italien hat derzeit an der Nato-Ostflanke 200 Soldaten in Lettland und 130 Soldaten in Rumänien stationiert./jon/DP/eas