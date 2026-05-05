Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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05.05.2026 10:58:00
Italo: Wie der Ex-Ferrari-Chef die Deutsche Bahn angreifen will
Luca Cordero di Montezemolo hat die Marke Ferrari zurück an die Weltspitze geführt. Künftig will er Schnellzüge durch Deutschland schicken. Wie Kunden profitieren könnten – und was den Start erschwert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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