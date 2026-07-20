Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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20.07.2026 14:42:00
Italo bestellt Schnellzüge bei Siemens
Italo bereitet sich auf seinen Markteintritt in Deutschland vor: Das Unternehmen hat Züge bei Siemens in Milliardenhöhe bestellt, ab 2028 sollen 18 deutsche Städte angefahren werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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