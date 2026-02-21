Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
|
21.02.2026 18:15:24
Italy: Rai sports staff to strike over Olympic opening farce
RaiSport's director gave himself the announcer's job for the Winter Olympics opening ceremony and then proceeded to botch it. Staff have announced a strike in protest to begin once the Games are finished.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Olympic Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.