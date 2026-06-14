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14.06.2026 13:47:19

Italy: Thousands attend anti- and pro-migration rallies in Rome

Tens of thousands of people demonstrated in the Italian capital for rival protests. The rallies took place after a proposed bill seeking measures against migrants secured enough support to be brought before parliament.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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