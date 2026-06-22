Leonardo Aktie
WKN: A0ETQX / ISIN: IT0003856405
|
22.06.2026 06:00:30
Italy open to Germany joining fighter jet project, says Leonardo chief
Lorenzo Mariani says Berlin role in GCAP would slow progress but bring benefits after collapse of rival FCAS programmeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!