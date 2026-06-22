Leonardo Aktie

Leonardo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETQX / ISIN: IT0003856405

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22.06.2026 06:00:30

Italy open to Germany joining fighter jet project, says Leonardo chief

Lorenzo Mariani says Berlin role in GCAP would slow progress but bring benefits after collapse of rival FCAS programmeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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