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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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26.03.2026 16:46:56
Italy vs. Northern Ireland: Watch World Cup 2026 Playoff Semifinal for Free
The Azzurri stand in the way of Michael O'Neill's team taking a step closer to reaching their first World Cup in 40 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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